Faltan 84 días para el mejor espectáculo en todo el planeta: El Mundial Rusia 2018. El 14 de junio se vivirá la fiebre del fútbol, como cada cuatro años. 32 naciones compiten por Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, la emoción para los aficionados comenzó cuando salió a la venta el álbum oficial de Panini.

Para este evento tan importante en el mundo, la editorial italiana ofrece la única colección oficial de cromos del Mundial. El álbum, de 80 páginas, cuenta con 670 cromos para coleccionar, incluidos los 50 cromos especiales. Pero, ¿cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial Rusia 2018?

Para corroborar la información, este diario conversó con Juan Carlos Ponce, Gerente General de Pondarmat-Pannini Ecuador-. Él confirmó que para llenar el álbum se necesitan 115,06 dólares. Este monto incluye el costo del álbum y un estimado de cromos repetidos.

El precio para llenar el álbum se calculó de la siguiente manera: El álbum tiene 670 cromos. Se divide esta cantidad entre 5, que es el número de cromos que tiene cada sobre. Esto da un total de 134. Esa es la cantidad de sobres que se necesitan para llenar el álbum.

Ahora, cada sobre con 5 cromos tiene un costo de 70 centavos de dólar (incluido el IVA). Al multiplicar este valor por 134, cantidad de sobres que necesitamos para llenar el álbum, da un total de 93,80 dólares.

¿Y si me salen cromos repetidos?

Ponce señaló que aún cuando se requieren de 93,80 dólares para comprar los 134 sobres para llenar el álbum del Mundial Rusia 2018, hay que tomar en cuenta que podrían salir cromos repetidos. Según Ponce el estimado de que salgan cromos repetidos es un 20%.

Entonces si sumamos a los 93,80 dólares, 18,76 dólares (20%) da un total de 112,50 dólares. "La idea es que cada persona tenga habilidad para cambiar sus cromos y así mantienen el monto (93,80 dólares) para completar todos los cromos", recomendó Ponce.

Adquirir todos los cromos para llenar el álbum del Mundial Rusia 2018 tiene un costo de 112,56, tomando en cuenta que salgan algunos cromos repetidos. Además, si se incluye a los 112,56 el precio del álbum (2,50 dólares) da un total de 115,06 dólares.

La pregunta del millón: ¿Cuánto tiempo puedo demorarme llenando el álbum? Aunque existe la posibilidad de que una persona no logre llenar el álbum antes de que se inicie el Mundial, Ponce indica que el tiempo estimado es de cuatro meses. Aunque, puede haber personas que compren sus cromos en cajas para conseguirlos.

¿Qué pasa si no consigo todos los cromos antes de que inicie el Mundial?

Quienes no consigan todos los cromos, hay una solución. A través de la página www.tucromo.com se pueden conseguir los cromos por un valor de 40 centavos de dólar más envío.

Para solicitar el cromo deseado se debe ingresar al sitio web y elegir los cromos que se necesitan. Luego se debe cancelar el monto y esperar un máximo de tres días en que llegan los cromos a la dirección indicada.

Esta alternativa está disponible a partir del 15 de junio. En la página web de Panini hay una opción que dice "Stickers faltantes" en Ecuador. Al desplegar esta opción aparece que para solicitar los cromos hay que ingresar al sitio web arriba indicado. También se lee que: "Ingresa un mínimo de 20 cromos. Elige tu forma de pago preferida. Recibelos en la comodidad de tu hogar. El precio de cada cromo es de $ 0,40 + $ 3 de gastos de procesamiento y envío".

Vale recordar que el precio oficial de los sobres con cromos del álbum es de 70 centavos de dólar. El del álbum Rusia 2018 es de 2,50 dólares.

"No existen cromos difíciles"

"Siempre me salen repetidas", algunas personas dicen esto. Sin embargo y aunque no parezca, no existen preferencias de distribución de cromos. Ante esta inquietud que podría ser común, Ponce reitera que todos los cromos salen al mercado.

"Hay un lema de Panini que reza: 'Las colecciones Panini siempre se completan'. En todos los álbumes Panini no existen cromos difíciles", dijo, al tiempo que agregó que todos los cromos salen al mercado de forma aleatoria.

"Aunque sí hay unos cromos que se imprimen en menos cantidad. Estos son por ejemplo los escudos de los equipos, vienen con un diseño metalizado. Aparecen con menos frecuencia, pero salen. También depende de la habilidad y la suerte de cada persona", subrayó Ponce.

Novedades del Álbum Rusia 201

El álbum salió a la venta el 15 de marzo de 2018 y se distribuye en 160 países del mundo. En esta edición, el álbum tiene nuevas secciones, como por ejemplo: En la página 2 aparece el 'Programa' allí se puede observar los grupos y el calendario.

Cuando avanzamos a las páginas 4-5 están los 'Pósteres de las Sedes'. En ella se puede conocer las ciudades donde se jugarán algunos partidos de la Copa Mundial.

Una app para los cromos. En este álbum tenemos una ‘app’ para llevar el control de cromos que tenemos y que no desde nuestro celular. Este app escanea los cromos y les reconoce. A parte de ello hay otra app donde va a existir una colección virtual de cromos.

En la página 74 del álbum está la sección de 'Eliminatorias'. Allí se puede disfrutar de imágenes y datos de la clasificación de los equipos.

También hay una sección de 'Leyendas' y Récords'. En la primera se pueden ver imágenes y cromos de las selecciones campeonas en la historia del torneo. En la segunda están los récords de algunos futbolistas. Aquí hay datos curiosos de sus participación en mundiales anteriores.

¿Alguna diferencia al álbum 'especial'?

Por otra parte, este año Panini presentó también una edición especial del álbum. La única diferencia es que el de edición especial es que tiene una tapa un poco más dura para mayor durabilidad. El contenido y los cromos son lo mismo. Sin embrago, la diferencia es el costo. La edición especial tiene un valor de 5 dólares.

"La edición especial no se obsequiará. En cambio el álbum normal lo vamos a estar obsequiando en lugares de alto tráfico", finalizó Ponce.

