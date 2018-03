Álex Aguinaga sobre Dalo Bucaram: No sé cuál es el fin que tiene para intervenir

El exjugador de la selección ecuatoriana, Álex Aguinaga habló de la no transmisión del campeonato ecuatoriano. Indicó que en esta situación, los más afectados son los aficionados.

​“Hoy por hoy los únicos perjudicados son los aficionados que no pueden ver el fútbol. No se puede transmitir porque no tiene los derechos ningún canal y no pueden permitir que nadie lo haga. No hay una persona que pueda transmitir”, comentó Aguinaga al periodista Eduardo Andido.

También cuestionó el involucramiento de Dalo Bucarám Pulley en el tema de los derechos de TV del torneo local. El abogado presentó una medida cautelar que evitó la entrada en vigencia del contrato que firmó la Ecuafútbol con la empresa Gol TV, por la venta de los derechos de TV del torneo.

​"No sé cuál es el fin que tiene Dalo para intervenir o para estar inmerso en esta situación. Lo vemos desde afuera, nadie entra a pelear con alguien si no tiene una ventaja o no está sacando algo positivo", indicó Aguinaga.

​Álex también criticó la gestión por el presidente de la FEF, Carlos Villacís. "Claro que es el responsable porque es la cabeza máxima de la FEF, no se puede deslindar. Él tiene la responsabilidad de asumir todas las situaciones que se le presenten y creo que lo está haciendo de cierto modo".

Con información de benditofútbol.

Relacionado