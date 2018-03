Quinteros: "Con Chiriboga todo funcionaba muy bien"

Gustavo Quinteros, exdirector técnico de la Selección de Ecuador, conversó en exclusiva con radio Huancavilca y habló de lo ocurrido antes de que salga de la Selección.

Quinteros dijo que no le sorprende lo que pasa en el fútbol ecuatoriano actualmente. Eso sí, aprovechó para saludar a todos: “Quiero mandar un saludo a todo Ecuador, ahora estoy pasando por un descanso en Argentina. Vi la final entre Boca y River”, dijo Quinteros.

Quinteros, además, habló de Luis Chiriboga: “Cuando teníamos a Chiriboga de presidente todo funcionaba muy bien. La verdad no quiero profundizar ese tema. Cuando estamos en el mismo barco se cumplen los objetivos”.

Hay jugadores que públicamente se fueron de la selección, eso deja muy en claro que está pasando. Hay grandes dirigentes como Neme, Cevallos, Deller, Loor que son gente que puede aportar mucho al Ecuador”, alegó.

¿Sobre los dirigentes?

Quinteros habló de Neme, Cevallos, Deller, Loor y dijo que están haciendo bien las cosas en Ecuador y esperan que ellos hagan algo por el fútbol ecuatoriano remando a un mismo lugar.

Quinteros insistió en que cualquiera de esos dirigentes le pueden dar un cambio al fútbol ecuatoriano, que a su parecer, lo necesita.

Pero, ¿qué pasó con Ecuador en la eliminatoria?

Quinteros dijo que hubo problemas al cambio de Presidente. Es más, el extécnico de la Selección dijo que varios jugadores de fútbol hicieron público el malestar.

“Domínguez, Erazo, Paredes, Walter, Miller, Felipe, Montero durante el 2017 no jugaban en su club y eran jugadores importantes para las Eliminatorias, eso afectó y fue fundamental para perder puntos”, explicando el bajón deportivo.

“Ya es tarde para hablar, yo ya lo dije en el momento que tenía que decirlo y luego jugadores mundialistas lo volvieron a decir, lo que pasaba perjudicó para que no fuéramos al mundial. Necesitamos”, replicó Quinteros.

¿Meaculpa?

“A mí me sacaron en un momento que podíamos haber clasificado, lo dieron todo por perdido y eso es grave. No solo me sacaron a mí, sino a varios jugadores. Eso le hizo daño a la Selección", dijo.

“No me sorprende mucho que la FEF no pueda solucionar esta crisis, conozco la gente que trabaja ahí. Sería bueno que la gente buena que te mencioné se haga cargo del fútbol ecuatoriano ya que hacen bien las cosas. Hay gente que no entiende mucho de esto y gran parte de la prensa apoyó eso, hay gente que juega a favor y en contra. Los que juegan en contra se dispararon ellos mismos, los que juegan a favor sufrieron mucho”, finalizó el DT.