Damián Díaz cumple promesa a una niña

Damián Díaz le cumplió una promesa a Jennifer Peralta, una niña que padece cáncer. Previo al encuentro de BSC vs. El Nacional (5-1), 'El Kitu' anotó un gol. Con esta anotación, el volante pudo consumar el deseo de la pequeña.

Un día antes del partido, Peralta visitó la concentración y pidió varias cosas al equipo. Durante la conversación entre 'El Kitu' y la niña, él le prometió ganar el partido de ayer, además, de marcar un gol.

Entonces fue así como Díaz, que ingresó en el 66', solo empujó el balón para anotar el cuarto tanto de los canarios a los 79 minutos.

Tras el triunfo de BSC, Jennifer se manifestó en su cuenta de Twitter. Reveló sentirse muy feliz por el resultado y se consideró la cábala del equipo.

"Ayer no puede asistir al estadio porque estaba un poco delicada de salud, pero me dio mucho gusto saber que Barcelona sacó los tres puntos. Asimismo, quería aprovechar y enviarle saludos a todos los chicos y felicitarlos por el triunfo de ayer. Ahora soy la cábala del equipo”, escribió.

Ayer no puede asistir al estadio por q estaba un poco delicada de salud.pero me dio mucho gusto saber q @barcelonaSC sacó los 3 puntos .quería aprovechar y enviarle un saludo a todos los chicos y felicitar por el triunfo de ayer.ahora soy la Cábala del equipo si o no @LuigiMB pic.twitter.com/UCEd1pSGf1

— Jennifer Nathalia peralta p (@JenniferNathali) March 19, 2018