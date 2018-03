Terrible error del ‘Dida’ Domínguez en el fútbol argentino

Colón de Santa Fe perdió este viernes por la noche ante Lanús por la fecha 20 de la Superliga Argentina de Fútbol. Colón comenzó ganando pero una seguidilla de errores derivó en que la visita se lleve los tres puntos.

Precisamente, uno de los puntos de débiles en el partido fue la mala salida de Alexander Domínguez en un centro. El arquero ecuatoriano intentó “descolgar” el balón y se le escapó de las manos. Al yerro lo aprovechó Lautaro Acosta y empató el marcador.

Finalizado el partido, el propio guardameta ecuatoriano enfrentó los micrófonos y dijo: “No voy a echarle la culpa a nadie porque fue error mío. Asumo la responsabilidad, me he equivocado en muchos lugares y en muchos partidos y he salido”.

Declaraciones

“Ahora tenemos un parate y podremos trabajar para lo que se viene”, agregó el guardameta ecuatoriano.

“No me quedé enganchado con lo que pasó. Si me quedo me sigue pasando una , dos o tres veces más en el mismo partido. Ya tengo muchos años en esto y mi cabecita la tengo muy firme”, señaló el ‘Dida’ Domínguez. Puede ver el video aquí.

