Futbolistas son acusados de abusar y burlarse de una mujer que estaba inconsciente

Por medio de unos videos que circulan en redes sociales, se dio a conocer un escándalo sexual que ha manchado la carrera de una de las máximas figuras de Israel.

Y es que Antony Varenne, una da las estrellas y emblema del Beitar de Jerusalén, ha sido salpicado, junto con otros dos futbolistas, por la violación de una mujer que estaba inconsciente.

Según la prensa de ese país, Varenne habría reconocido la vergonzosa situación ante sus compañeros de equipo.

A pesar de que el video se habría grabado hace años, la policía se plantea abrir una investigación del incidente en el que también están involucrados dos jugadores de ligas inferiores de Israel.

“Pasó una vez y no volverá a pasar nunca. Tendré que vivir toda mi vida con la vergüenza. Los que me conocen saben que no es como soy en realidad”, expresó Varenne, según una publicación del diario “The Times of Israel”.