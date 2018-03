Declaraciones de Jefferson Montero tras su debut con Emelec

Estoy muy felíz de volver a la caldera y el agradecimiento a toda la afición por el recibimiento, sumamos 3 puntos importantes vamos a seguir trabajando para alcanzar los objetivos. I’m so happy to be back in “la caldera” thank you to all the fans for receiving me in the best way! We take three very importante points and we are going to be working Hard to achieve the goals. @csemelec

A post shared by jefferson montero (@jeffmontero7) on Mar 10, 2018 at 8:01pm PST