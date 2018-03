El comentarista deportivo, Vito Muñoz, se mostró molesto con el árbitro y sobretodo con Barcelona tras la eliminación del club torero de la Copa Sudamericana.

Muñoz hizo énfasis en que Barcelona tiene trayectoria en el fútbol internacional, sobre todo en la Copa Libertadores; recordó que el 'ídolo' ha sido 2 veces finalista y semifinalista.

A esto, lo contrapuso a la trayectoria futbolística de General Díaz, al que lo catalogó de 'humilde'. Además resaltó que el club se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones de su país, donde juegan 12 equipos.

"Acostumbrados a las hazañas en Brasil del año pasado, la gente se ilusiona", destacó Muñoz.

Mientras daba estos comentarios, Muñoz criticaba la actuación del árbitro Patricio Lousteau.

Esta es "la mayor decepción en la historia internacional de Barcelona en un torneo que organiza la Conmebol", continuó.

Tras decir esto, el comentarista criticó la actuación de Damián Díaz al no lograr concretar una oportunidad de gol.

"Barcelona no jugó a nada", sentenció.

Después de esto, Muñoz se refirió al DT del equipo, Guillermo Almada y sostuvo que él se equivocó en la alineación.

"Un equipo lento (…) Barcelona no tenía elaboración de juego (…) No se veía fluidez en el juego, no se veían ideas", dijo.

Sobre los mismo, agregó que el club tiene que haber cambios 'sustanciales y dijo que 'los dedos apuntan a Almada y a Cevallos'.

"Barcelona se fue sin pena ni gloria de la copa sudamericana y diría con más penas", sentenció.

También se refirió al encuentro como 'un fiasco, una estafa moral para una hinchada'.

Finalmente Muñoz aseveró: "Se ilusionan, un equipo de primera, juega en una copa de segunda y es eliminado por un equipo de tercera".

Mira el video: Vito Muñoz emite 'fuertes' comentarios tras eliminación de Barcelona SC

Te puede interesar: