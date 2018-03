Antonio Valencia se pronuncia sobre el fallecimiento del capitán de la Fiorentina

La noticia de la muerte del futbolista Davide Astori conmovió a clubes y futbolistas del mundo. Antes de disputar el partido correspondiente a la fecha 27 de la Serie A italiana, David fue hallado muerto en la habitación del hotel donde se concentraba.

"La idea es que el jugador ha muerto de un paro cardíaco por causas naturales", explicó Antonio De Nicolo, fiscal jefe de Udine. Estas declaraciones brindo Antonio a La Gazzetta dello Sport.

Varios futbolistas se han pronunciado sobre este hecho a través de redes sociales. Antonio Valencia mostro sus condolencias y palabras de apoyo sobre el fallecimiento del jugador italiano.

“Todos quienes jugamos fútbol estamos tristes. Perdemos un compañero de trabajo, un gran ejemplo. Descansa en paz Davide Astori y por ti seguiremos haciendo de esta profesión un ejemplo” comento el jugador del Manchester United.

Además el club inglés, Manchester United, también se pronunció en su cuenta de Twitter. “Los pensamientos de todos en el Manchester United están con la familia, amigos y colegas de la Fiorentina, el capitán Davide Astori tras su trágico fallecimiento”.

The thoughts of everyone at Manchester United are with the family, friends and colleagues of Fiorentina captain Davide Astori following his tragic passing. pic.twitter.com/8g0oMIXZ8C

— Manchester United (@ManUtd) March 4, 2018