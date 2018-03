Liga de Quito gana 3-2 al Phoenix Rising en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Este miércoles, Liga de Quito ganó 3-2 el Phoenix Rising en partido amistoso por la conmemoración de su centenario de fundación. El encuentro se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Gastón Rodríguez (1') y Juan Luis Anangonó (53') convirtieron los goles para LDU. Sin embargo, Hernán Barcos (54') anotó para el rival cuando Didier Drogba cobraba un tiro libre que desvió 'El Pirata'. casi al final del partido, Joey Farrel (84’) anotó para el Phoenix.

Cuando se cumplieron los 90' minutos, el ganador del partido se definió con lanzamientos penales.





54' GOAL — Who else? @didierdrogba.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

And @Hernanbarcos

STREAM (ENG): https://t.co/uFJSQAn6PZ

STREAM (SPA): https://t.co/jtFxUN9bEF#RisingAsOne | #LDUvPHX pic.twitter.com/f8YrxiuVVu

— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) March 1, 2018