Boxeador gana el combate, ofrece una entrevista y muere

El boxeador Scott Westgarth falleció tras vencer en una eliminatoria de un campeonato a Dec Spelman.

El deportista, de 31 años, fue noqueado durante la pelea, pero acabó imponiéndose a su rival.

Westgarth, tras dar muestras de dolor durante una entrevista se sintió indispuesto y fue atendido por paramédicos. Luego fue trasladado al hospital Royal Hallamshire de Sheffiled donde murió a las pocas horas.

El secretario general de la Comisión Británica de Boxeo, Robert Smith, dijo que fue un incidente "terrible".

Spelman compartió un mensaje en las redes sociales en el que admitió sentirse "con el corazón roto".

EFE

Absolutely heartbroken and lost for words ail continue to pray for Scott's family and the people close to him rest easy my friend 🙏 xxx

— dec spelman (@dec_spelman) February 26, 2018