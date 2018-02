Manchester United hunde al Chelsea

Manchester United derrotaron 2-1 a al Chelsea en Old Trafford y está a 13 puntos Manchester City. Con esto recuperó la segunda plaza de la Premier League.

Con el triunfo del Manchester United dan un paso para jugar la próxima Champions League. Manchester City tiene 13 puntos de ventaja sobre el United.

William anoto, en el primer tiempo , para el Chelsea. Antes de llegar al descanso Lukaku igualó el marcador para el Manchester United.

Superb play from #MUFC! @Alexis_Sanchez finds @AnthonyMartial in the area, who does brilliantly to tee up Red Rom for a comfortable finish. LOVE THAT! pic.twitter.com/gDn91wNxwx

— Manchester United (@ManUtd) February 25, 2018