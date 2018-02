Guardiola logra su primer título en Inglaterra

El técnico Josep Guardiola logró su primer título al mando del Manchester City. Este domingo, 25 de febrero, triunfo 3-0 ante el Arsenal en la final de la Copa de la Liga.

El Manchester City ganó en el estadio Wembley y goleó al Arsenal por 0-3. Este triunfo dio a Josep Guardiola su primer título desde su llegada, hace algo más de año y medio, al fútbol inglés.

Sergio Agüero, a los 18' minutos marco el primer tanto del partido. Vincent Kompany y David Silva, a los 58' y a los 65', marcaron los otros dos goles para sellar el triunfo Manchester City.

League Cup champions!! 🏆 And we'll keep aiming higher 👊 This goes to all the City supporters who stood by us so much. And happy to be able to celebrate with my son Benjamin! pic.twitter.com/GIGukhLzcn

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 25, 2018