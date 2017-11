Daniel Viteri no estará en LDU para la temporada 2018

Daniel Viteri, arquero de LDU, está relegado en la banca por Leonel Nazareno y asegura que para la temporada 2018 no se ve en el cuadro capitalino.

“No me veo en Liga porque tengo muchos años acá, son nueve años. Este club me ha tratado muy bien, me he sentido como en casa. Pero el fútbol es así, tienes que ir donde te requieren y donde te quieren”, dijo Viteri en declaraciones para radio La Deportiva.

Sobre los rumores que ubican a Viteri en Delfín para 2018, él aclaró que "si se me abre esa plaza, bienvenido sea, quién no quiere ir a un equipo que está peleando el título y que el otro año va a jugar Copa Libertadores".

