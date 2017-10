Rubens Valenzuela: Campeón de la Libertadores y ecuatoriano hay uno

Rubens Valenzuela, preparador físico de Barcelona SC, confesó que está “nervioso” por la escala no programada en Bolivia antes de la semifinal de revancha de la Copa Libertadores contra Gremio.

La parada técnica hizo que Barcelona SC demore su llegada a Brasil y trastocó los planes de preparación antes de la semifinal de la Copa Libertadores.

“Un porcentaje (de la incidencia que podría tener la escala no programada en Bolivia), no se puede saber. Te diría que entre mañana, hoy en la tarde, viendo la recuperación de los jugadores”, sostuvo Rubens Valenzuela en declaraciones a los medios, con respecto a la escala no planeada que hicieron los Toreros en Santa Cruz de la Sierra antes de viajar a Porto Alegre.

“A mí me pone un poquito nervioso porque no era lo que estaba planificado y me parece que son instancias que ojalá BSC las juegue. No se juega todos los días una semifinal de Copa Libertadores, sabemos que el resultado es adverso (0x3) y está complicado, pero debemos hacer nuestro máximo esfuerzo para revertir la situación”, confesó el preparador físico del Ídolo del Astillero.