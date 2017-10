El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera cayó ante John Lineker en la UFC

Gracias a todos por el apoyo. Hoy día no se gano pero no hay excusas me faltó dar más y el error va en mis manos, yo mejorare y trabajaré más duro esto me hará mejor una vez más gracias ❤️ i wanna thanks my team my teammates for get me ready for this fight I take this loss on me no excuses I'll work harder and I won't let this happen again .. once again thanks family. Ecuador saldremos con la cabeza en alto pronto de vuelta

