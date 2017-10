La 'Gambetita' Arroyo, ¿jugará ante Barcelona SC?

Michael Arroyo, jugador de Barcelona SC, regresó a Ecuador y volverá a la cancha del estadio Monumental, junto a su equipo Gremio de Brasil.

Gremio se enfrenta a BSC en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, este 25 de octubre.

Sin embargo, el ecuatoriano, que ha vestido la camiseta del 'idolo' del Ecuador, probablemente no tendrá la oportunidad de tener minutos en este encuentro.

Michael Arroyo fue titular en Gremio de Porto Alegre ante el Palmeiras; no obstante, el ecuatoriano no aprovechó la oportunidad y fue sustituido en el segundo tiempo porque nunca influyó en el juego del equipo, reseñó Estadio.ec.

De esta forma, medios brasileños lo criticaron; el portal GloboEsporte tituló: "Arroyo es el peor de Gremio en derrota en casa ante Palmeiras". La calificación que recibió Gambetita fue de cuatro puntos.

El mismo Arroyo ha admitido que no está seguro de si participará en este encuentro. “Aún no sé ni siquiera si voy a jugar, así que no sabría que decirte", dijo a medios.

Contento por estar acá, creo que regresar al Monumental va a ser algo muy lindo y enfrentar a Barcelona, un club donde estuve y me sentí muy bien, espero hacer las cosas bien", también dijo la Gambetita Arroyo en su llegada a Guayaquil.

Hay que recordar que el volante nacional fue campeón del torneo local con los 'toreros' en 2012. Arroyo sería titular en el onceno brasileño, aunque el jugador no lo confirmó, ni lo descartó.

Michael Arroyo: "Regresar al monumental va a ser algo muy lindo, enfrentar a Barcelona que fue un equipo donde me sentí contento" pic.twitter.com/QafgVB2T5n — MUNDO BARCE (@MundoBarce) October 23, 2017

