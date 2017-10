¿Cristiano Ronaldo le fue infiel a su pareja, Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo, quien mantiene una relación con Georgina Rodríguez, fue acusado por de infidelidad después de que una mujer sostuviera haber tenido un encuentro con el futbolista.

Se trata de Natacha Sofía, una joven portuguesa de 21 años. Ella informó a los medios de comunicación de Brasil que tuvo un encuentro con Cristiano Ronaldo.

Natacha Sofía, quien ha aparecido en el programa de TVI Love on top, indicó que Cristiano Ronaldo le fue infiel a Georgina Rodríguez y detalló su encuentro con el futbolista, según información de AS.

“Decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay”, explicó a los medios de comunicación.

Además explicó que después de su encuentro con Cristiano Ronaldo no volvió a tener contacto. “Me dio 300 euros para el taxi. Nunca más hablamos, me siento abandonada”.

A pesar de lo comentado por la mujer, ella no tiene pruebas de la supuesta infidelidad de Ronaldo después de su presunto encuentro con ella.

