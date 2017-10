Lluvia de memes por la vestimenta de Dani Alves en los premios The Best

Los Oscars del fútbol. Los premios The Best están haciendo carrera de ser una noche llena de glamour y estilo. Esta vez en Londres, mientras Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr se disputaban el máximo galardón para la FIFA, Dani Alves se quedó con un premio fuera de discusión: el traje más llamativo. (Los Memes premios The Best FIFA los encuentra más abajo)

El brasileño se presentó a la gala nominado al puesto de mejor lateral del mundo, reconocimiento con el que se quedó al final. Sin embargo, el mayor impacto no lo consiguió por hacer lo que todos saben que hace bien, sino por su exótica vestimenta.

En redes sociales, algunos lo compararon con los trajes a medida que vestía Michael Jackson, en la década de los noventa. Otros consideran que su atuendo fue más parecido a los de Vicente Fernández, o cualquier mariachi azteca.

En cualquier caso, los memes no perdonaron a Dani Alves, quien disfruta del mundo de las redes sociales, como demostró en ocasiones anteriores. Sus bailes en Instagram, sus cortes de pelo, o sus acciones dentro de cancha como alguna vez fingir faltas, hacen parte de su repertorio que en esta ocasión suma una más.

Memes premios The Best FIFA

Did Dani Alves come for FIFA awards or to wrestle a bull? pic.twitter.com/cFow7ng3t7 — Marcus (@isthatmark) October 23, 2017

Identifique cuál de los 3 le prestó el traje a Dani Alves Cc @emilygs1282 pic.twitter.com/2jdRQxxm74 — #ElJuanJo (@UnknowUser80) October 23, 2017