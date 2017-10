Marcos Caicedo dijo que pidió disculpas a Damián Díaz

El futbolista Marcos Caicedo informó que pidió disculpad a Damián Díaz tras haber tenido un conflicto en el partido entre Barcelona Sporting Club e Independiente del Valle en el estadio Monumental donde empataron.

Marcos Caicedo y Damián Díaz tuvieron un encontrón durante el partido entre BSC e Independiente del Valle. Ante esta situación Caicedo indicó para radio Rumba, que fue un error su actitud con Díaz:

"Una equivocación muy grande mía, no se que me pasó, después le pedí disculpas. Son reacciones del partido porque a veces no te salen las cosas, cualquier cosa que te digan y si tu no estás enfocado en el partido, eso fue lo que pasó".

Además, Marceos Caicedo añadió: "Cuando se trata de una familia, siempre alguien se descontrola y uno tiene que buscar la paz y la tranquilidad, una disculpas y hay que salir adelante".

