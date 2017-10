José Francisco Cevallos no está interesado en la presidencia de la FEF

Ya se comienza a mencionar nombres a pesar de estar a un año y dos meses de las elecciones del nuevo directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Entre los posibles postulantes se habló de la posibilidad de que José Francisco Cevallos pueda incluirse. Sin embargo, él indicó que no está en sus planes formar parte de los directivos de la FEF.

José Francisco Cevallos aseguró que no está interesado por el momento en la presidencia de la FEF. "Yo no cumplo los requisitos para dirigir la presidencia, estoy en funciones con mi club. Los otros directivos tienen más experiencia en temas dirigenciales, por ahora no pienso en eso".

​Además, según información del portal digital Bendito Fútbol, Francisco Cevallos nombró a Michel Deller, Mario Canessa o Nassib Neme como posibles candidatos para asumir la presidencia de la FEF. "Hemos estado junto a grandes dirigentes, en el fútbol no es accidente la experiencia, no me extrañaría que del grupo de aquí salga el presidente".

"Hay que sentarnos a conversar y dialogar, necesitamos construir, aportar ideas, respaldo, compromiso y buscar la unidad. Yo recuerdo cuando el Bolillo Gómez nos unió, nunca más se habló de regionalismo. Hay que buscar eso", agregó Cevallos.

