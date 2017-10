Llaman tonta a Mia Khalifa tras opinar sobre lesión de Hayward

Mia Khalifa, la famosa actriz porno, siempre está atenta a lo que sucede en el mundo del deporte, pero en algunas ocasiones se mete en problemas.

Esta vez escribió un comentario haciendo alusión a la terrible lesión de Gordon Hayward de los Celtics de Boston, en el partido inaugural de la campaña 2017-18 de la NBA y no le fue nada bien.

La guapa mujer escribió en twitter: "Creo que la lesión de Gordon Hayward ha sido como el sacrificio del cordero para unir a Boston y a Cleveland durante un minuto antes de que estalle la guerra civil”.

El comentario no le pareció para nada a Anna Horford, hermana de Al, quien es compañero de Hayward y la llamó “zorra tonta” por considerarlo una burla.

Después Khalifa aclaró que no se trataba de una burla hacia Hayward sino una forma de destacar el momento en que LeBron abrazó a su compañero de profesión tras su caída.

This was not meant to poke fun at Gordon's injury. Was just color commenting on the touching sight of Lebron embracing him when he went down https://t.co/Au5PbG9AWE

— Mia Khalifa (@miakhalifa) October 18, 2017