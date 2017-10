Gerard Piqué 'imitó' a Maradona y vio la roja

Gerard Piqué intentó 'imitar' a Diego Armando Maradona al intentar hacer un gol con la mano, pero la jugada no salió como esperaba.

FC Barcelona ganaba 1 a 0 al Olympiakos en el Nou Camp y cuando estaba por culminar el primer tiempo, al 42’, Gerard Piqué marcó un gol con la mano pero no subió al marcador.

Luego de eso, el árbitro Willie Collum no lo perdonó, le sacó la segunda tarjeta amarilla y se fue al vestuario. El cotejo terminó 3-1 a favor del FC Barcelona.

no goal., and pique sent of!!!!! pic.twitter.com/PdaWDLoZEF

— Amiethecat (@AmieYouCat) October 18, 2017