Jonathan Álvez confirmó embarazo de su esposa

Te dije desde que hablamos de hace mucho tiempo que dios nos puso de vuelta en un mismo camino , x algo pasan las cosas . hoy soy el hombre más feliz del mundo gracias a vs ! siempre te dije que ibas a ser la mama de mis hijos . Vamos a tener un hermoso bb y seremos los papas más felices ! , te amo x la gran mujer que sos y sos todo para mí reina hermosa de mi corazón 👶🏼🙏🏽

