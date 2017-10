Antonio Valencia cumple 300 partidos con el Manchester

Antonio Valencia cumplió este sábado, 14 de octubre de 2017, 300 partidos con el equipo Manchester United y se convirtió en el jugador no europeo con mayor cantidad de veces vistiendo la camiseta roja.

El partido 300 de Antonio Valencia fue el disputado entre Manchester United y Liverpool para la liga Premier. A pesar de obtener un empate en este clásico del fútbol inglés, el portero David De Gea tuvo que realizar una atajada extraordinaria para continuar con un invicto de United de ocho fechas.

El Manchester United y varios medios de comunicación han extendido sus felicitaciones hacia Antonio Valencia por su nuevo logro en el equipo de los 'Diablos Rojos'.

Two landmark appearances reached by #MUFC stars today – congrats to @Anto_V25 and @ChrisSmalling! 👏 pic.twitter.com/yoluuzG3pS

— Manchester United (@ManUtd) October 14, 2017