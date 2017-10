Estaban Paz habla de opciones para la presidencia de la FEF

Esteban Paz, directivo de Liga Deportiva Universitaria, habló sobre los cambios que deberían haber en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Durante un diálogo con con Radio La Deportiva, Paz aseguró que "el fútbol ecuatoriano necesita soluciones, hay que plantear soluciones, no hay que ahondar los problemas".

De acuerdo con información de Studio Fútbol, el directivo de Liga de Quito se necesitan personas que tomen este reto y barajó algunos nombres.

¿Quién se va a hacer cargo? No tengo la menor duda de que Michel (Deller), por su capacidad, puede hacer que la FEF sea una verdadera empresa, no tengo la menor duda pero no sé si lo haya aceptado ahora” dijo Paz.