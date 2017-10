Memes del partido Ecuador vs. Argentina

Hoy, 10 de octubre, Ecuador cayó 1-3 ante Argentina en el estadio Olímpico Atahualpa por la última fecha de eliminatorias del Mundial Rusia 2018.

Aunque la Tricolor marcó un tanto a los 40 segundos de partido, Argentina la remontó con tres goles convertidos por Messi.

Tras el encuentro, en redes sociales no se hicieron esperar las reacciones, memes, gif's y videos.

The one man who can show Argentina the light. pic.twitter.com/UB2PeHztBa

— B/R Football (@brfootball) October 10, 2017