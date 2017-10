Estos son los memes que dejó el partido Chile vs. Ecuador

Por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, Ecuador se enfrentó a 'la Roja' en territorio chileno este 5 de octubre.

La Selección ecuatoriana perdió 1 a 2 y se esfumaron las esperanzas de la 'Tri' por clasificar a la competencia de fútbol.

Chile anotó el primer gol en la primera parte. Para el minuto 39 del segundo tiempo, Ecuador logró igualar, pero la alegría duró poco pues en seguida 'La Roja' volvió a notar un tanto, manteniendo viva su deseo de llegar a Rusia.

Tras el encuentro, los usuarios en redes sociales publicaron memes de lo sucedido:

El #ToñoValencia es el único jugador de #Ecuador que no nos puede fallar [VIA @ReneQuig ] pic.twitter.com/8ag2n9BhUG

Pero si el que se durmió en el gol de #Chile fue el #ToñoValencia [VIA @GalaxiaDeVerga ] pic.twitter.com/5GEqYrqlzK

Lo que le hace falta al #Ecuador [VIA #instagram ] pic.twitter.com/RCgg1COF8g

Se le aclaró el panorama a Paraguay, próximos partido Ecuador vs Argentina, Paraguay vs Venezuela y Perú vs Colombia pic.twitter.com/r7HOGNPKYa

— Eagle League (@EagleLeagueOf) October 6, 2017