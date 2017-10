Chile vs Ecuador se verá en vivo y directo en estos canales

Ecuador visita a Chile por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Rusia 2018. El compromiso entre Ecuador y Chile está programado para las 18:30 de Ecuador y será transmitido por señal abierta de televisión en el territorio nacional.

Ecuador, matemáticamente, aún tiene opciones si consigue gana sus dos últimos partidos ante Chile y Argentina y Perú, Paraguay y Argentina no logran resultados positivos.

Pero, ¿en qué canales se podrá ver el Chile vs Ecuador?

Los aficionados que deseen seguir el cotejo en señal abierta el partido podrá verse por las cadenas TC Televisión y GamaTv. En televisión pagada el partido podrá verse en TV Cable (canales 8 y 10), DirecTV (181 y 183), Univisa (8 y 10) y CNT (8 y 10).



¿Los horarios de los otros partidos?

Jueves 5 de octubre Bolivia vs. Brasil (15:00) Venezuela vs. Urruguay (16:00) Argentina vs. Perú (18:30) Colombia vs. Paraguay (18:30)