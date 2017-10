Hernán Barcos habla de la convocatoria de Célico

Hernán Barcos, jugador de Liga de Quito (LDU), dio declaraciones sobre las caras nuevas en la convocatoria para la Selección de Ecuador de Jorge Célico y de los próximos encuentros del conjunto albo.

El 'Pirata' Barcos, de origen argentino, habló positivamente de los convocados a pesar de que reconoció las escasas posibilidades que tenemos los ecuatorianos de clasificar al mundial de fútbol Rusia 2018.

De acuerdo con información de Fútbol Ecuador, el jugador de Liga también se refirió al llamado a la 'Tri' de Cevallos e Intriago: “fue algo bueno porque se les da la oportunidad a todos, hoy por hoy creo que la Selección llevó a los que están en mejor momento en sus clubes y eso es lo que es para mí la Selección. Espero que tengan suerte porque los chico que están ahí han trabajado bien durante todo el año y se lo merecen”.

En esta oportunidad Barcos habló de los próximos encuentros de LDU y sostuvo que se viene rivales difíciles:

“El rival (de este fin de semana, Fuerza Amarilla) es un rival difícil, sobre todo la cancha (del 9 de Mayo), que no se puede jugar mucho, pero igual no es excusa, tenemos que intentar hacer un buen partido y traer un resultado positivo. No tenemos que buscar excusas”, fueron las palabras del jugador.