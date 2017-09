Xavier Arreaga, defensa de Barcelona SC, mantuvo una entrevista exclusiva con ESTADIO.EC. En el medio, Arreaga desmintió la supuesta información que se dio en redes sociales, sobre una supuesta renovación con Barcelona SC por 3 años más.

"No nada que ver, no he renovado aún", dijo Arreaga que vive un alto desempeño en el terreno de juego.