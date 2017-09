Jorge Célico desmiente recomendación de Quinteros

Jorge Célico, técnico encargado de Ecuador, desmintió que haya sido recomendado por Gustavo Quinteros para que asuma la dirección de la selecciones menores de Ecuador.

Escuchar que este señor (Quinteros) diga que me recomendó es una mentira. El que me contrata es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol", dijo Célico en declaraciones para radio La Red de Argentina.

Célico dejó claro que Quinteros no lo recomendó y "si el habló bien de mí, no lo sé, pero es mentira el resto". Célico además señaló que tiene una trayectoria muy extensa en Ecuador y "es por eso que cuando terminen estos dos partidos (de eliminatorias) no seguiré en la selección".

En cuanto a las posibilidades de clasificación de la 'Tricolor' al Mundial, Célico señaló que "son matemáticas"