Gustavo Quinteros: La determinación de Célico me sorprendió para mal. No la esperaba

Gustavo Quinteros habló este 26 de septiembre de 2017 en una entrevista con la Radio La Red, sobre su salida como entrenador de la Selección del Ecuador y los acontecimientos que se han venido dando respecto a las eliminatorias y las decisiones de las dirigencia de la Tri.

Sobre el actual entrenador de la Selección ecuatoriana, Jorge Célico, Quinteros dijo: “Lamentablemente yo lo recomendé a Célico y no esperaba su decisión de quedarse con el cargo de entrenador. A veces uno no espera estas decisiones y la determinación de Célico me sorprendió para mal. No la esperaba".

Además, Quinteros también se refirió a su trabajo con Carlos Villacís. “Es una historia larga. Con el nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana nunca hubo una buena relación. Creo que él tomo una decisión apresurada porque si Ecuador gana en Chile tiene grandes chances de ir al Mundial”.

“Este año nos faltaron 10 jugadores para afrontar los partidos de eliminatorias y esas bajas mermaron nuestro rendimiento. Se ha interrumpido un proceso cuando todavía Ecuador tiene chances de clasificación al Mundial de Rusia”, añadió Gustavo Quinteros.

“Ya Ecuador no se hace tan fuerte en la altura. Hoy los equipos del llano son mas fuertes que los de la altura”, dijo Quinteros sobre el partido de Ecuador vs Argentina en Quito.

Relacionado