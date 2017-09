Gustavo López de Fox Sports dijo que BSC no es un gran equipo

En el programa 'Juego Sagrado' de Fox Sports el periodista argentino Gustavo López y Martín Liberman hablaron sobre las semifinales de la Copa Libertadores. Durante la transmisión nombraron a Barcelona SC y consideraron que los 'Toreros' no tienen un buen equipo.

Para los periodistas que transmitieron el programa 'Juego Sagrado' los principales equipos serían River y Lanús, clubes argentinos. "Está ante un momento histórico Lanús, le quiere pelear a River y tiene la sensación de que esta es la Copa. Nunca fue cuarto y es lo peor que le puede pasar", mencionó Gustavo López

Mientras que sobre BSC lo comentado fue que este club no tiene un buen equipo. "Del otro lado está Barcelona, que ha llegado a instancias definitorias. No lo veo como un gran equipo, no se enojen en Ecuador (…) Nadie les regaló nada, que llena la cancha y que es una maravilla ese estadio, pero no tiene tanto equipo. De este lado, los argentinos sienten que el que gana la llave es campeón", indicó el periodista argentino.

Sobre Gremio, Martín Liberman dijo que tampoco era un buen equipo.

