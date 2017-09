Antonio Valencia entre los nominados al equipo ideal de FIFPro

Antonio Valencia, entre los mejores del mundo. El sindicato mundial de futbolistas, y la FIFA anunciaron hoy, miércoles 20 de septiembre, la lista de los 55 candidatos al equipo ideal del año, el FIFA FIFPro World11 2017.

Antonio Valencia aparece entre los candidatos a integrar el 11 ideal, el FIFA FIFPro World11, que se anunciará en los The Best FIFA Football Awards™ en Londres el lunes 23 de octubre.

El equipo ideal estará formado por un guardameta, cuatro defensores, tres mediocampistas y tres delanteros.

Son los propios jugadores (más de 24.000), quienes decidirán con sus votos y elegirán el XI ideal en una formación 4-3-3, basándose en el rendimiento de sus compañeros durante la temporada 2016/17 (de agosto de 2016 a junio de 2017).

Lista de candidatos al FIFA FIFPro World11 es esta:

Guardametas (5): Gianluigi Buffon (ITA/Juventus), David De Gea (ESP/Manchester United), Keylor Navas (CRC/Real Madrid), Manuel Neuer (GER/Bayern Munich), Jan Oblak (SVN/Atlético Madrid).

Defensores (20): David Alaba (AUT/Bayern Munich), Jordi Alba (ESP/FC Barcelona), Dani Alves (BRA/Juventus/Paris Saint-Germain), Jerome Boateng (GER/Bayern Munich), Leonardo Bonucci (ITA/Juventus/AC Milan), Dani Carvajal (ESP/Real Madrid), Giorgio Chiellini (ITA/Juventus), Diego Godín (URU/Atlético Madrid), Mats Hummels (GER/Bayern Munich), Philipp Lahm (GER/Bayern Munich), David Luiz (BRA/Chelsea), Marcelo (BRA/Real Madrid), Javier Mascherano (ARG/Barcelona), Pepe (POR/Real Madrid/Besiktas), Gerard Piqué (ESP/FC Barcelona), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Thiago Silva (BRA/Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti (FRA/FC Barcelona), Antonio Valencia (ECU/Manchester United), Raphael Varane (FRA/Real Madrid).

Mediocampistas (15): Thiago Alcántara (ESP/Bayern Munich), Sergio Busquets (ESP/FC Barcelona), Casemiro (BRA/Real Madrid), Philippe Coutinho (BRA/Liverpool), Eden Hazard (BEL/Chelsea), Andrés Iniesta (ESP/FC Barcelona), Isco (ESP/Real Madrid), N’Golo Kante (FRA/Chelsea), Toni Kroos (GER/Real Madrid), Nemanja Matic (SRB/Chelsea/Manchester United), Luka Modric (CRO/Real Madrid), Mesut Ozil (GER/Arsenal), Paul Pogba (FRA/Manchester United), Marco Verratti (ITA/Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (CHI/Bayern Munich)

Delanteros (15): Gareth Bale (WAL/Real Madrid), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid), Paulo Dybala (ARG/Juventus), Antoine Griezmann (FRA/Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimovic (SWE/Manchester United), Harry Kane (ENG/Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (POL/Bayern Munich), Romelu Lukaku (BEL/Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (FRA/Monaco/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Neymar (BRA/FC Barcelona/Paris Saint-Germain), Alexis Sánchez (CHI/Arsenal), Luis Suárez (URU/FC Barcelona).

El ecuatoriano Antonio Valencia agradeció esta nominación a través de redes sociales.

Thank to FIFPro for this distinction. It is an honor to be nominated representing my country and my club. pic.twitter.com/SHPLumj289 — Antonio Valencia (@anto_v25) September 20, 2017

Gracias a mis colegas de FIFPro por esta distinción. Es un honor estar nominado representando a mi país y a mi club. pic.twitter.com/nT8HPpLLeF — Antonio Valencia (@anto_v25) September 20, 2017

Durante la ceremonia se entregarán también el Premio The Best al jugador de la FIFA, el Premio The Best a la jugadora de la FIFA, el Premio The Best al guardameta de la FIFA, el Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol masculino, el Premio The Best al entrenador de la FIFA de fútbol femenino, el Premio Puskás de la FIFA, el Premio a la afición de la FIFA y el Premio Fair Play de la FIFA

La FIFA dará a conocer los candidatos definitivos a los premios The Best FIFA Football Awards™ el 22 de septiembre de 2017, y los nombres de todos los nominados se anunciarán en las plataformas de las redes sociales de la FIFA.