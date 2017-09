UFC: Ecuatoriano 'Chito' Vera enfrentará John Lineker

Las cosas imposibles solo existen en las mentes débiles, me gustan los retos y no podría dejar pasar una pelea así ! Vamos con todo tengo Fe y estoy listo! Here we go São Paulo October 28th is going down a violent fight 👊🏻 let's go #teamoyama #10thplanet #Ecuador #ecuadorconchito #fightcampconditioning #porrada #iridiumsports 💯vamos carajo Si se puede 🇪🇨

A post shared by Marlon chito Vera (@chitoveraufc) on Sep 18, 2017 at 9:00pm PDT