Cristhian Noboa: La única vez que he estado fuera fue por doble tarjeta amarilla

Cristhian Noboa habló entre otro temas, en una entrevista a Diario Expreso, sobre su ausencia en los próximos partidos de la Selección de Ecuador para los enfrentamiento con Chile y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

​"Yo puedo jugar bien o mal, pero las ganas de dejarlo todo en la cancha siempre han estado. Sin importar que esté ahogado, cansado, nunca he dado una pelota por perdida, ese siempre ha sido mi objetivo en la cancha", dijo Christian Noboa durante la entrevista.

Esto después de que Jorge Célico asegurara anteriormente que no había visto en las mejores condiciones anímicas a Cristhian Noboa.

Christian Noboa también manifestó que su ausencia en el listado de la Selección de Ecuador se debe a alguna razón diferente a la que Jorge Célico dio para no convocarlo. "Te juro que algo tuvo que pasar. No me vengan a decir que un entrenador no me ve bien o con la excusa que ahora ha dicho de que no me ve bien anímicamente, yo siempre me he esforzado al máximo", indicó.

Además, Cristhian Noboa dijo que todos tenían culpa respecto a los resultados de las eliminatorias de Ecuador. Así también, el futbolista señaló que no hay conflicto en contra de Carlos Villacis, presidente de la Ecuafútbol.

Christian Noboa apoyará a la Selección de Ecuador desde San Petersburgo e indicó que no le gusta estar fuera de los partidos:

"Sufro más cuando estoy fuera, me cuesta bastante. La única vez que he estado fuera fue por doble tarjeta amarilla contra Colombia", finalizó.

