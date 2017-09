Célico habla sobre los 'apadrinados' de la Selección

Jorge Célico, entrenador interino de la Selección de Ecuador, habló sobre la próxima convocatoria y de los 'apadrinados' de la 'Tri' en una entrevista en radio Huancavilca.

De acuerdo con Estadio.ec, Célico inicialmente habló de Felipe Caicedo: “El tema de Felipe fue por una decisión propia de renunciar a la Selección, lo cual es absolutamente respetable, las decisiones personales no deben ser cuestionadas sino respetadas”, sostuvo.

Por otra parte, el ex DT de Universidad Católica también habló de Cristhian Noboa y reconoció su experiencia futbolística:

Lo de Noboa, él hizo público que no fue tenido en cuenta por mí persona, pero aclaro que son futbolistas de gran recorrido y excelente trayectoria, mi evaluación ha pasado por el momento futbolístico de ellos pero no por descarte. Considere que no estaba en un buen momento para convocarlo ahora, es simplemente eso y nada más”, afirmó.