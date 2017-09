Nassib Neme habla de Quinteros y de Ecuador

Nassib Neme, presidente de Emelec, habló del presente del equipo y del mal momento de la Selección de Ecuador. Además, topó el tema den Gustavo Quinteros.

No me toca a mí opinar. Debo ser respetuoso y la Federación es una entidad con decisiones propias. No hago ese análisis porque no me parece que le corresponde a un directivo hacerla".