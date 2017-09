Gustavo Quinteros: 'No voy a renunciar'

Gustavo Quinteros, director técnico de Ecuador, mantuvo una entrevista con SÚPER K-800. Allí, Quinteros habló de su permanencia como técnico de Ecuador y dijo que no renunciará.

La gente que me conoce sabe la respuesta. Yo nunca voy a renunciar a un proceso ni un proyecto. Tenemos posibilidades de clasificar. No me siento un cobarde para irme. Hay muchas chances para clasificar, ojalá todo el mundo piense de la misma manera”, expresó.