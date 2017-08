Gabriel Jesús: Ecuador juega con más ganas contra Brasil

El delantero de la selección brasileña Gabriel Jesús alertó hoy de la motivación extra de Ecuador, su rival este jueves en partido de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018, para el que Brasil ya tiene garantizada su plaza, algo por lo que lucha su rival.

"No hay adversario fácil. Cuando se enfrentan a la selección brasileña juegan con más ganas. Tenemos que superar esto, nuestro pensamiento es solo en ganar el partido", aseguró el atacante, quien actúa en el Manchester City.

Precisamente Gabriel Jesús debutó en el partido de la primera vuelta en Ecuador con la selección absoluta brasileña, hace un año, y de la que se ha convertido en el delantero centro titular.

"Estoy muy contento al ver, después de un año, lo que conseguí, realizar un sueño de pequeño y vestir la camisa de la selección, y ayudar mis compañeros. Estoy feliz con la confianza que todos me dan. Que sea un buen partido, que podamos colocar nuestro fútbol para conquistar otra victoria", aseguró.

Sobre su presencia en Rusia, el atacante aseguró que no se considera con la plaza garantizada para el torneo.

"Se trata de Brasil, hay jugadores de calidad. Vengo haciendo mi trabajo, pienso en hacer una buena temporada. Quiero merecer el tener una plaza. Lucharé. Debo pensar primero en jugar en el City, en hacer una buena temporada y llegar aquí y demostrar, para realizar un sueño", jugar un Mundial, agregó.

El jugador, de 20 años, destacó la importancia que tiene su entrenador en Inglaterra, Pep Guardiola, en la mejora de su juego desde que salió del Palmeiras, hace ocho meses.

"(Guardiola) me elogia, pero también está muy encima de mí. Me cabreo cuando no hago un gol. La última vez que estuvo encima de mí fue por esto. Me vio preocupado en el entrenamiento y se quejó. Dijo que soy muy alegre y que tengo que estar feliz. Guardiola demuestra mucho cariño por mí, me ayuda mucho en el campo", agregó.

Quien también habló hoy en al rueda de prensa posterior al entrenamiento que realizó la selección brasileña en el estadio Beira Rio de Porto Alegre fue el portero Alisson Becker, dueño de la portería brasileña.

El portero del Roma italiano aseguró que pese a estar clasificada, la selección brasileña no se relajará y los cuatro partidos que le quedan por disputar se los tomará muy en serio de cara al Mundial del año que viene.

"Es importante dar continuidad a lo que viene siendo muy bien hecho. Es un momento en el que vamos colocando en nuestro corazón y en nuestra cabeza que ya empezamos el Mundial, comienza ahora. Es un momento importante para mí, que me consolido como titular en el Roma. Me quedaré feliz si puedo continuar en este camino y llegar bien al Mundial", explicó.

La selección brasileña recibe este jueves a Ecuador en la Arena do Gremio de la ciudad de Porto Alegre (sur), en un partido en el que los visitantes, actualmente sextos, están obligados a ganar si no quieren descolgarse en la lucha para lograr una de las cuatro plazas que dan acceso directo a Rusia 2018.

Posteriormente, Brasil se desplazará a Colombia para medirse a los anfitriones en Barranquilla, el próximo martes, mientras que Ecuador regresará a Quito, donde recibirá a Perú.

