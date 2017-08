Liga de Quito apelará sanción de Hernán Barcos

La suspensión de Hernán Barcos puso a trabajar a la dirigencia de Liga Deportiva de Quito. Están preparando una apelación para reducir los cuatro partidos de sanción para Barcos.

El expresidente de Liga de Quito, Darío Ávila, conversó con radio Área Deportiva y confesó que la Comisión disciplinaria de la FEF no tiene por qué sancionar a Barcos. Es más, dijo que si fuera otro equipo como Barcelona SC ya le hubiesen bajado la sanción.

Para el exdirigente, Ponce no tiene un cronómetro extra para determinar que Barcos demoró en salir del campo de juego, además en el tema insultos es algo que (no está bien) pero que es normal pero hay árbitros que se la toman con ciertos jugadores y no informan siempre por lo que hay persecución, “si nos ponemos a ver las ocasiones que han bajado las sanciones a otros equipos dan risa, se debe apelar.”

El dirigente Patricio Torres confesó a la misma radio que están analizando la posibilidad para apelar la sanción de cuatro partidos a Hernán Barcos.

Según él, hay varios argumentos para apelar la reducción de la sanción y uno de ellos es un video donde se ve claramente la agresión de Pedro Pablo Velasco,en un partido ante liga, y el jugador fue expulsado y le quitaron la sanción para que pueda jugar el Clásico del Astillero.