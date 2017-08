Deportista ecuatoriano logra récord Guinness

Millan Ludeña, deportista ecuatoriano, consiguió un récord Guinness tras correr media maratón en el lugar del planeta más lejano del sol.

El atleta, que corrió 21 kilómetros, cumplió con la primera parte de su reto personal ‘From the earth’s core, to the sun’, que se traduce como desde el núcleo de la tierra hasta el sol.

De esta forma, el próximo reto de Ludeña es correr la misma distancia en el punto de la Tierra más cercano al sol, es decir en el Chimborazo.

Este ingeniero de profesión puso al límite su resistencia el domingo 20 de agosto, cuando corrió en la mina Mponeng, en Sudáfrica. Esta mina está ubicada a 4.000 km de profundidad.

Si Ludeña logra correr los 21 kilómetro en el volcán Chimborazo, ser hará acreedor a un segundo récord Guinness.

Deportista ecuatoriano Millan Ludeña logra un GUINNESS WORLD RECORD ® para el Ecuador! @CancilleriaEc @MillanLudena pic.twitter.com/0e5zkrSD0L — Emb EC Sudáfrica (@EmbajadaEcuZAF) August 21, 2017

Te puede interesar: