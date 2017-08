Gustavo Quinteros y el llamado de jugadores de Delfín a Ecuador

La lista de los jugadores de la Selección de Ecuador aún no se oficializa. Gustavo Quinteros, técnico de Ecuador, recibió una vez más recibió la pregunta si algún elemento de Delfín SC será llamado.

Entre las figuras de Delfín están Roberto Ordóñez y el arquero Pedro Ortíz. Pese a eso, Quinteros volvió a dejar entrever que no tienen segura una convocatoria.

No es tan fácil, me parece un muy buen arquero Ortiz, pero me parece que los que están hoy, Dreer, Banguera e incluso Piedra, están en un mejor nivel, tienen más experiencia y más trabajo. La experiencia es vital. Tanto Ortiz como cualquier otro jugador de Delfín van a tener posibilidades”, dijo a Área Deportiva.