Leyenda de WWE Ric Flair fue hospitalizado y su condición es grave

Ric Flair fue hospitalizado este fin de semana en lo que su representante describió como “severos problemas de salud.”

Según los reportes de los medios especializados, Flair llegó al hospital el sábado por la mañana por problemas cardíacos.

A pesar de la declaración inicial de que el miembro del Salón de la Fama WWE estaba pasando por un “monitoreo de rutina,” Melinda Morris Zanoni, su agente en Legacy Talent and Entertainment, dio una declaración vía Twitter, diciendo que las cosas se han complicado.

“¿Eres fan/amigo de Flair?” twiteó Morris Zanoni. “Si es así, necesitamos oraciones & energía positiva para nuestra Leyenda Viviente que está pasando por severos problemas de salud.”

Los detalles de exactamente qué problemas está enfrentando Flair son, de momento, desconocidos.

