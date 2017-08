¿Se bloquea el fichaje de Neymar al PSG?

Neymar comunicó al FC Barcelona su deseo de irse y el club le pidió que abone la cláusula de salida en su totalidad para dejarlo en libertad.

Sin embargo, mientras el Paris Saint Germain prepara los 222 millones de euros (236, 24 millones de dólares) que vale su ficha, La Liga española se ha entrometido en la negociación

La entidad presidida por Javier Tebas confirmó que no aceptará el dinero del club francés y denunciará el traspaso por incumplimiento del fair play financiero una regla creada por la UEFA para regular los traspasos y limitar los gastos desmedidos.

Básicamente, esta normativa pone límites a las pérdidas de los clubes y los obliga a no tener deudas pendientes, así como tampoco permita gastar más de lo ingresado.

No aceptaremos el dinero de un club como el PSG que, sin pertenecer a La Liga, quiere acogerse a un derecho de nuestra organización, y más aún cuando este club está infringiendo normas las normas de la UEFA y las leyes de la Unión Europea y de la competencia en Suiza. Sería un contrasentido aceptar ese pago”, sentenció Tebas en diálogo con el diario deportivo AS.

El trámite para el pago de la cláusula de salida de Neymar se lleva a cabo en la sede de La Liga. Normalmente, se concreta con un cheque que emite el club que ficha (Paris Saint Germain) a favor del club de procedencia (Barcelona).

Sería la primera vez que La Liga no aceptaría el pago de una cláusula. Tebas, titular del fútbol español, pidió a la UEFA que tome las riendas de la negociación. De lo contrario, él se encargará de la denuncia.

Si la UEFA no reacciona presentaremos la demanda de inmediato. La denuncia está lista y se presentará ante la UEFA, la Unión Europea y la Corte de Suiza, que son los tribunales que tienen competencia. Me sorprende que su responsable el área del fair play financiero, Andrea Traverso, lo fíe todo a comprobar que las pérdidas del PSG no superen los 30 millones de euros en un plazo de tres años. Traverso sabe que el problema es saber si el PSG ha inflado sus ingresos y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero”, acusó el presidente de La Liga.