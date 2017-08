Liga de Quito ganó 1-0 a Bolívar de la Paz

Desde las 17:15, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Casa Blanca, se jugó el partido entre Liga de Quito y Bolívar de la Paz en partido válido para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bolívar, en el partido de ida, ganó 1-0 con autogol de Hernán Barcos. El primer tiempo del partido, con una Liga ordenada, los locales casi se ponen arriba en el marcador.

La poca efectividad de Liga de Quito no hizo posible que los albos no sumen en el marcador. Liga de Quito perdió orden y potencia. Bolívar, por su parte, fue peligroso en el contraataque, pero no logró cambiar el peligro por gol.

Bolívar incomodó a Liga en la mitad de la cancha y no permitió a los volantes albos generar alguna jugada de gol. Liga de Quito, en los últimos minutos intentó; pero el esfuerzo no fue suficiente.

Sin embargo, Liga de Quito al final sacó fuerza. Horacio Salaberry, en el descuento, puso de pie a la hinchada de Liga de pie. Los albos gritaron a todo pulmón el gol.

Gooooool hpt y pensar q perdía la fe hpt gooooool pic.twitter.com/00TrLZPHlb — Diego Vásquez.. LDU (@Dierolva) August 3, 2017

La historia se definió en penales. Por Liga de Quito falló Salaberry. Por Bolívar fallaron Pedrosa y Raldes. Luego de 5 penales, en muerte súbita, Liga ganó 6-5.

Lo anuncié, lo dije, sabía que Pedraza iba a fallar el penal … Aquí, el penal fallado, Bolívar eliminado#CopaSudamericana pic.twitter.com/rAIZuFVl2p — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) August 3, 2017

El próximo rival de Liga, en la Sudamericana, sería Fluminense de Brasil.