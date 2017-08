Alexander Domínguez aclaró por qué no fue a Barcelona

Alexander Domínguez, arquero de Ecuador, mantuvo una entrevista con radio La Deportiva. En el espacio, Domínguez habló de su llegada a Colón de Santa Fe y aclaró el motivo de no regresar a Ecuador.

Domínguez reconoció que no debía expresarse con la frase retroceso, pero insistió en que su objetivo era no regresar todavía al fútbol ecuatoriano. Según él, no menospreció a Liga de Quito u otro equipo ecuatoriano.

Don Rodrigo (Paz) y Esteban siempre estuvieron pendientes de mí. Don Rodrigo dijo hace poco que si venía a Liga venía a pelear el puesto como tercer arquero, pero Don Rodrigo no quiso decir eso, lo que quiso decir es que ahora debe proteger a los jugadores que están dentro de la institución. Nazareno lo está haciendo muy bien”, agregó.

Domínguez, además, aclaró que jamás cerraría las puertas de grandes equipos del campeonato ecuatoriano. Domínguez no aceptó la oferta de Barcelona (que era la mejor en lo económico) porque lo llamó el director técnico de de Colón para darle la titularidad.

A ninguno le cerré las puertas, uno no sabe dónde terminará. Sería horrible cerrarle las puertas al Mushuc Runa, a Emelec, a Barcelona, a Macará o a Liga. Hablé con el entrenador de Colón, con Munúa cuando estaba en Liga, también con el entrenador de Barcelona, de Emelec y estaba por hablar con Repetto. El entrenador de Colón me dijo ‘Domínguez, te quiero acá, te conozco desde hace mucho tiempo y sé lo que puedes aportar’. Lo que más quiero ahora es jugar”, indicó Domínguez.

Sobre la Selección de Ecuador, Domínguez dijo que Gustavo Quinteros ha estado muy pendiente de él cuando estuvo en México.

Domínguez aclaro que este tiempo que ha estado sin equipo ha sido desesperante y lo que quiere es volver a las canchas.