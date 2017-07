Quinteros: 'Si juegan a todo su nivel, clasificaremos al mundial'

Gustavo Quintero, DT de la Selección, habló con La Deportiva sobre las posibilidades de que Ecuador clasifique a Rusia 2018 y del encuentro ante Trinidad Y Tobago.

Actualmente el situación de la ‘Tri’ para clasificar es complicada y según Fútbol Ecuador, Quinteros habría afirmado que si los jugadores juegan a ‘todo su nivel’, clasificaremos al mundial.

Sobre el enfrentamiento ante Trinidad y Tobago, el estratega resaltó el desenvolvimiento de Juan Luis Anangonó: “Me sorprendió mucho. Es un jugador que soporta mucho el balón arriba hizo un trabajo muy bueno”.

Además, el DT aseguró que aprovechó este encuentro para buscar reemplazos de los jugadores que están suspendidos y sostuvo que quedó ‘conforme’.

Según reseña Fútbol Ecuador, Quinteros sabe que hasta finales de agosto la situación de la Selección quedaría prácticamente definida y expresó una preocupación:

Me preocupa mucho la inactividad de los jugadores que no están teniendo minutos en sus respectivos equipos. No es fácil reemplazarlos a los jugadores que no estarán en la siguiente fecha. Perjudica mucho que los jugadores que son importantes no definan su futuro o no estén jugando”.