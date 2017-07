José Gabriel Cevallos podría dejar Barcelona SC

José Gabriel Cevallos arquero del ‘Ídolo’ e hijo del presidente de Barcelona SC, confirmó podría dejar el club amarillo y podría pasar al fútbol mexicano.

De acuerdo con el sitio amarillotv.tv, el grupo Pachuca ha estado observando al arquero. Cevallos también forma parte de la Selección Ecuatoriana (Sub 20).

“Mi papá me comentó que había interés por parte del grupo (Pachuca). Me han hecho un seguimiento desde los 17 años, eso es lo que me ha comentado. De ahí ya eso sería por parte de Club a Club”, dijo Cevallos en declaraciones a la prensa.

¡ATENTOS! José Gabriel Cevallos confirma el interés del Grupo Pachuca por adquirir sus derechos deportivos. pic.twitter.com/MEkcNBG5UK — ComunicadoresBSC ® (@ComunicadorBSC) July 18, 2017

“Se han reunido en estos meses por el caso de Marcos (Caicedo), ha habido una buena relación entre ellos. Hasta yo estaré expectante de lo que pueda suceder”, añadió el joven.

“En el transcurso de estos días se sabrá la verdad”, puntualizó el arquero.

